Filippo Mosca dopo Ilaria Salis e Chico Forti, la "palermitana" Donato: "Chiederò di visitarlo in Romania"

“Attiverò la procedura prevista per visitare Filippo Mosca, detenuto nel carcere di Porta Alba in Romania” lo annuncia l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia cristiana, originaria di Ancona ma palermitana di adozione (è sposata con un professionista di Palermo e si è candidata a sindaco nelle scorse comunali). E' l'ennesimo caso che riguarda cittadini italiani in carcere all’estero dopo Ilaria Salis e Chico Forti. Filippo Mosca, 29enne di Caltanissetta, è detenuto dallo scorso maggio in condizioni definite disumane. Nel corso dell'udienza di qualche giorno fa i giudici romeni hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per il giovane arrestato dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Francesca Donato ha proseguito: "Il caso di Filippo Mosca ma soprattutto le sue condizioni di detenzione in Romania destano forti preoccupazioni e richiedono la più completa attenzione da parte delle istituzioni italiane ed europee. So che domani ci sarà il processo d’appello ma il problema del trattamento penitenziario di Mosca, di Ilaria Salis in Ungheria e di tutti i nostri concittadini detenuti in altri paesi dell’Unione europea va oltre le storie dei singoli”.

Per la parlamentare europea della Dc “i casi di Filippo Mosca, del suo compagno di detenzione Luca Cammalleri e di tutti gli italiani detenuti in paesi Ue dimostrano come non sia più rinviabile l’adozione di una Carta penitenziaria europea che stabilisca parametri comuni sui luoghi di detenzione, sul trattamento penitenziario ed un efficace sistema di controllo e di sanzioni”.

Il caso Filippo Mosca

Filippo Mosca, che si è sempre dichiarato innocente, al momento dell'arresto stava partecipando a un festival musicale sul mar Nero. La sua versione è che la ragazza di un amico con il quale era al festival si sia fatta recapitare un pacco contenente 150 grammi di droga tra marjuana, ketamina ed mdma, "all'insaputa degli altri", come ha spiegato la madre. La polizia avrebbe portato in caserma tutti i presenti "anche se lei ha dichiarato di essere l'unica responsabile, e che gli altri non ne erano a conoscenza".

La situazione in cui Filippo si trova appare drammatica. "Parlare di disumanità non è un'esagerazione - ha detto la madre - mio figlio è depresso e ha perso le speranze di avere giustizia, lì dentro sono trattati come animali, senza dignità umana, le loro voci non contano, anche se si lamenta di episodi di aggressione nessuno vede o sente, c'è un clima di grande paura". Una situazione molto simile a quella in cui versa la maestra militante Ilaria Salis, detenuta da un anno a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Anche per Ilaria, ha spiegato il padre Roberto Salis, la strategia sarà ora quella di richiedere i domiciliari in Ungheria.

fonte Adnkronos