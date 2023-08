VIDEO | Via Ruggero Settimo, tutti in coda per l'ultimo orologio Swatch: file interminabili

Cassa e quadrante blu ispirato a Nettuno: è il nuovissimo MoonSwatch, disponibile solo oggi, 30 agosto, in 99 negozi in 86 città in tutto il mondo. Gli appassionati palermitani si sono messi in coda nel punto vendita di via Ruggero Settimo. File interminabili per tutta la mattinata: intorno alle 11 il serpentone è arrivato fino a piazza Castelnuovo