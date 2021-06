Filctem e Inca siglano "patto di lavoro”: apre sportello per lavoratori del settore energetico e tessile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Uno sportello dedicato ai lavoratori dei settori energia, chimica, tessile e manifatturiero. La Filctem Cgil Palermo e l'Inca Cgil Palermo hanno siglato un "protocollo di lavoro" per rendere a portata di mano, con uno sportello dedicato, e il contatto diretto con l'operatore, i servizi di natura assistenziale e previdenziale per i lavoratori del settore e per le loro famiglie.

Lo sportello prenderà il via il 21 giugno e sarà attivo il lunedì dalle 15 alle 18, a settimane alterne, presso la sede della Filctem Cgil Palermo, al terzo piano di via Meli, 5. Gli operatori specializzati dell'Inca garantiranno tempestività di risposte su temi particolari che riguardano l'assistenza con i fondi speciali Inps, gli ammortizzatori sociali del settore, la tutela individuale del ramo, consulenze previdenziali. Il sindacato si avvarrà anche della collaborazione dei delegati Rsu e Rsa della Filctem, che si interfacceranno con i lavoratori e segnaleranno le principali esigenze.

“Questo protocollo costituisce la base per dare concretezza alla fondamentale dimensione della tutela individuale e per coniugarla con la tutela e gli interessi collettivi dei lavoratori - dichiarano il segretario generale Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta e la direttrice Inca Cgil Palermo Emanuela Bortone - L'azione sindacale di tutela individuale è cresciuta, alla luce della situazione contingente dovuta all'emergenza pandemica, ed è oggetto continuo di istanza da parte dei lavoratori. La Cgil ritiene indispensabile fornire servizi sempre più mirati ai lavoratori e con questa intesa l'Inca si candida a punto di riferimento nella consulenza anche attraverso la diretta partecipazione alle assemblee sindacali della Filctem”.