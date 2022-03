Swatch lancia un nuovo orologio: lunghe file in via Ruggero Settimo, c'è chi ha passato la notte in strada

Fila intermidabile davanti alla Swatch in via Ruggero Settimo dove da questa mattina è in vendita una rivisatazione dello Speedmaster di Omega, nata dalla collaborazione tra i due noti brand. Per riuscire nella missione di acquistare l'orologio dal design iconico, in tanti hanno addirittura passato la notte in strada. E non è mancato chi, per stare un po' più "comodo", ha portato con sè una sedia. I collezionisti sembrano proprio non poterne farne a meno, nonostante il prezzo non sia proprio low cost: per averne uno bisogna spendere 250 euro.

Il lancio della Bioceramic MoonSwatch Collection, ispirata allo spazio e compasta da 11 orologi che prendono il nome dai pianeti e dalle stelle, è un successo incredibile che ha superato tutte le aspettative, anche quelle dell'azienda produttrice. "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi - scrivono i titolari dello store palermitano sulla pagina Facebook - siamo elettrizzati per la collezione #moonswatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti".

Un concetto spiegato chiaramente anche nella home del sito nazionale della Swatch: "Vi ricordiamo che nelle prossime settimane gli orologi saranno disponibili negli Swatch Store selezionati in quanto non si tratta di un'edizione limitata. Per il momento, e fino a nuovo avviso, è possibile acquistare un orologio per persona. Ritorneremo a due orologi per persona il prima possibile".