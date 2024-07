Figuccia: "Schifani dimesso dall’ospedale, felice del suo rientro a casa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il presidente Schifani, dopo un intervento chirurgico all’ospedale Civico di Palermo, è rientrato a casa. Sono contento che tutto sia andato bene, come previsto dall’equipe medica. Auguro a lui una prontissima guarigione e lo aspettiamo a lavoro. Abbiamo tutti bisogno del suo impegno e della sua energia per affrontare le emergenze che coinvolgono la nostra regione certo che saprà affrontarle come sempre con professionalità e competenza". Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia.