Figuccia: "Piano investimenti infrastrutture in Sicilia, non solo Ponte ma anche strade e rete ferroviaria"

E' stato presentato in questi giorni il piano di investimenti sulle infrastrutture in Sicilia avviato dal ministero dei Trasporti, che consentirà alla nostra regione di ammodernare le reti viarie interne. Un plauso al governo della Regione Siciliana, che grazie alle costanti interlocuzioni avviate con il Mit, ha portato alla programmazione di nuove opere stradali e ferroviarie. Così come chiesto da decenni da tutto il popolo Siciliano, insieme al Ponte sullo Stretto, verranno realizzate nuove strade e infrastrutture, così che l'isola, finalmente, potrà essere collegata all'Italia e l'Europa potra' essere raggiungibile in tempi piu' veloci. I Siciliani hanno ormai compreso che il Ministro Salvini non scherza e che l'impegno di circa 28 miliardi di euro servirà davvero a ripristinare il sistema di strade e autostrade, sia in Sicilia che in Calabria, oltre che i 47 miliardi in totale previsti per le reti ferroviarie. Un ringraziamento in tal senso va anche al Prof. Dario Lo Bosco, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, siciliano, che avendo a cuore le sorti della nostra terra, sta gettando il cuore oltre l'ostacolo e davvero adoperando, per programmare il piano di rinnovamento della rete in Sicilia.