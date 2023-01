Figuccia: "Arresto Messina Denaro, inflitto un grande colpo alla mafia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Mi unisco al coro unanime dei miei colleghi della Lega e a quanto detto dal nostro segretario nazionale Matteo Salvini sull'arresto di oggi del boss della mafia Matteo Messina Denaro, latitante da circa 30 anni. Oggi finalmente si conclude positivamente la latitanza di uno dei più grandi ricercati di mafia di tutti i tempi. Un' azione condotta magistralmente oltre che dalla procura da tutte le forze dell'ordine con i vari gruppi speciali ROS e GIS che sono riusciti a stanare ed arrestare Messina Denaro. E' una vittoria dello stato, è una vittoria di tutte le persone per bene che non si sono mai arrese nel combattere questo grande male che affligge la nostra Sicilia e la nostra Italia. Un grande plauso a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande colpo inflitto alla mafia". Sono le parole del deputato regionale della Lega Prima L'Italia On. Vincenzo Figuccia