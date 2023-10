Figuccia alla Rita Levi Montalcini: genitori incontrano nuovo dirigente scolastico Evelina Maffei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dietro invito dei genitori, stamane mi sono recato di persona nel plesso scolastico Rita Levi Montalcini per verificarne le condizioni della scuola. A seguito dell'avvistamento di roditori all'interno e negli spazi esterni all’edificio stamane un gruppo di genitori si è radunato all'ingresso dell'istituto per chiedere la chiusura, in modo da effettuare una sanificazione totale e potere rimandare i bambini a scuola in totale sicurezza”. A dirlo è l'onorevole Vincenzo Figuccia deputato Questore dell'Ars. "È stata un'occasione per conoscere il nuovo dirigente scolastico che, con spirito di collaborazione ha voluto incontrare immediatamente i genitori affrontando la vicenda per intervenire tempestivamente nel trovare soluzioni efficaci e condivise". "Nell'augurare un buon lavoro alla Dottoressa Evelina Maffei, che voglio ringraziare per la solerzia e la sensibilità, -conclude Figuccia - sono certo, che nei prossimi giorni in cui la scuola resterà chiusa per le vacanze, sarà fatta oltre ad una derattizzazione totale dello stabile, una riqualificazione per riportare tranquillità ai residenti sempre attenti ai problemi della comunità". "Sono convinto - conclude Figuccia - che grazie alle sinergia tra genitori, dirigente scolastico e istituzioni locali, si possa lavorare per il benessere, la crescita e lo sviluppo della comunità in modo da garantire un ambiente educativo sano e sicuro per i bambini".