Covid, Figliuolo diventa membro onorario della Società italiana di storia della medicina

La membership onoraria della Società italiana di storia della medicina è stata conferita al generale Francesco Paolo Figliuolo. La cerimonia si è tenuta ieri sera presso la sala teatro della caserma Ruggero Settimo, parte del complesso storico del cinquecentesco convento di San Francesco di Paola, oggi uno degli edifici di interesse storico dell'Esercito a Palermo. L'associazione didattico-culturale palermitana è fra le più importanti d'Italia e d'Europa.

Il presidente, professor Adelfio Elio Cardinale, ha voluto approfittare della visita del generale in Sicilia "per riconoscerne, in maniera tangibile, il ruolo avuto alla guida della Struttura Commissariale per il contrasto alla pandemia". "La lungimiranza del generale Figliuolo ha posto la logistica alla base della lotta al Covid-19 - ha sottolineato Cardinale - riuscendo anche ad aumentare la fiducia dei cittadini e degli operatori della sanità".

Figliuolo ha ringraziato Cardinale, l'associazione ed il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'Esercito in Sicilia, "mio 'proconsole' per la lotta alla pandemia e a cui mi unisce una profonda amicizia". "Non ho mai interrotto la mia attività di verifica sul territorio, senza la quale non è possibile comandare efficacemente ed ottenere i risultati auspicati. Oggi l'Italia, grazie a tutti gli attori coinvolti, civili e militari, è un punto di riferimento a livello mondiale nella lotta al Covid e nell'organizzazione delle vaccinazioni dei cittadini", ha detto Figliuolo. "Ho fatto delle scelte importanti - ha continuato - per bilanciare la quantità di vaccini a disposizione e le necessità relative alla salute ed al funzionamento del sistema Italia".

"E' innegabile il merito del commissario Figliuolo nell'organizzare efficacemente il sistema delle vaccinazioni - ha voluto evidenziare Gaetano Armao, vice presidente della Regione Siciliana - anche in Sicilia dove, va ricordato, la Costituzione del regno già nel 1812 prevedeva la vaccinazione obbligatoria per i propri cittadini".

Fonte: Adnkronos