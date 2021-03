Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Spintoni e insulti per il vaccino, in Fiera arriva l'esercito: "Gamba rotta per un anziano"

Clima sempre più teso nel centro vaccinale in via Sadat. La denuncia arriva da Chicco Alfano, funzionario della Protezione civile e figlio di Beppe, giornalista ucciso dalla mafia. "Ieri sera due persone anziane aggredite da ignoti. Chi viene a vaccinarsi non deve essere prepotente. E rispettate gli orari"