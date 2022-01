Fiera, medico aggredito da un utente nell'area tamponi. Costa: "Scene così ormai all'ordine del giorno"

Una donna medico in servizio alla Fiera del Mediterraneo nell'area tamponi drive-in è stata aggredita oggi pomeriggio da un uomo che insisteva per sottoporsi al test, nonostante il turno pomeridiano sia esclusivamente riservato ai convocati dalle Usca a fine isolamento. L’utente in questione, non essendo tra i convocati e non potendo dunque essere sottoposto al tampone, avrebbe inveito contro la dottoressa, prendendo a calci e rovesciando il tavolo della sua postazione.

"Quello che è successo oggi alla Fiera del Mediterraneo è la dimostrazione che il nostro personale ha bisogno di maggiori tutele, prima possibile. Diversamente, sarà veramente difficile continuare a garantire tutti i servizi che offriamo quotidianamente". È quanto dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa. "Scene di questo tipo sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno - continua Costa -. Di recente, altri utenti hanno spaccato la porta dell’ufficio ingressi. Quotidianamente a rischio anche i nostri addetti all’ufficio green pass, costretti spesso a incassare gli insulti e la rabbia di cittadini che vengono ai nostri sportelli per problemi che, purtroppo, a volte, non dipendono da noi e sono risolvibili solo a livello centrale”".

L’auspicio del commissario Covid di Palermo è che fatti incresciosi come questi accendano un faro su una necessità urgente: potenziare il dispositivo di sicurezza dell’hub per impedire che si verifichino episodi analoghi. "La Fiera è diventata una cittadella sanitaria: tra tamponi, vaccini e ufficio green pass riceviamo ottomila persone al giorno - conclude Costa -. Proprio per questo abbiamo bisogno di aiuto per quanto concerne l’ordine pubblico: noi, da soli, non possiamo garantirlo. Ma mi pare evidente che fare il nostro dovere diventerà impossibile se continueranno a mancare le condizioni di sicurezza minime per lavorare in serenità".