Fiera dei Morti, c'è il bando del Comune: come presentare domande per gli stand

E’ stato pubblicato sul portale dei servizi online del Comune di Palermo il bando relativo alla “Fiera dei Morti” che anche quest’anno si svolgerà in via Ernesto Basile dal 27 ottobre al 2 novembre.

Ne dà notizia l'assessore alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, che ha curato la fase preparatoria incontrando gli uffici dell'amministrazione comunale e delle municipalizzate, chiamati ad assicurare il buon funzionamento e il decoro dell’area mercatale.

La fiera mercato, organizzata in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, rappresenta un appuntamento tradizionale per la città all’interno del quale si coniugano le attività commerciali tradizionali, che vanno dalla vendita dei regali destinati ai più piccoli all’acquisto dei dolciumi, in ricordo dei cari scomparsi. Anche quest’anno è prevista la presenza di giostre. Le imprese avranno tempo fino alle ore 12 del 20 ottobre 2022 per presentare le istanze.

L'assessore Forzinetti auspica che "la fiera costituisca, oltre che un momento di svago, un’occasione di rilancio delle attività commerciali coinvolte che negli ultimi anni ha subito gli effetti della pandemia e della crisi economica che ne è conseguita".