C'è la Fiera dei Morti e il centro di raccolta di via Basile chiude: "Evitiamo disagi"

C'è la Fiera dei Morti e il centro comunale di raccolta di via Basile chiude. Dal 30 ottobre al 2 novembre niente conferimento dei rifiuti nella maxi isola ecologica gestita dalla Rap. Lo rende noto l'ex municipalizzata, che "ha provveduto ad effettuare un intervento di pulizia straordinaria sull’intero asse viario".

La Fiera dei Morti, organizzata dal Comune, si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre all’interno del parcheggio Basile. Restano invariati gli orari nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, quando il centro comunale di raccolta resterà aperto dalle 7 alle 13.

"Evitiamo disagi", dice la Rap, aggiungendo che in questo modo "l'operatività e la funzionalità del Ccr non verrà rallentata o impedita dagli orari di apertura e chiusura della manifestazione". Nessuna variazione per quanto riguarda gli altri centri comunali di raccolta.