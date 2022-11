Fiera del Mediterraneo, padiglioni affollati per OrientaSicilia: oltre 60 mila gli studenti

Si è conclusa con grandissimo successo la ventesima edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Fiera dell’Università e dei Mestieri: si tratta della prima manifestazione sull’Orientamento scolastico universitario della Sicilia organizzata dall'associazione Aster.

“Sono stati tre giorni meravigliosi, pieni di entusiasmo e grandissima gioia - spiega il presidente dell’associazione Aster e coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina -. Rivedere migliaia di ragazzi fortemente appassionati e motivati a cercare di scoprire quale sia la loro giusta strada, ha riempito di gioia gli animi di tutti noi adulti: espositori e organizzatori. Al di là e oltre l’allegria di stare in un contesto non strettamente scolastico, infatti, è apparso evidente il desiderio appassionato di prendere in mano la propria esistenza e di fare il possibile per dare una forma al proprio futuro nell’ambito professionale che, nell’economia della propria esistenza, acquisisce uno spazio sempre più rilevante".

La filosofia dell’associazione Aster, da cui dipende OrientaSicilia, è aiutare ogni studente a trovare il lavoro più adeguato alla sua personalità in modo che domani lo svolga con un pieno coinvolgimento e con soddisfazione. Per realizzare questo ambizioso obiettivo è necessaria un’alleanza tra docenti e studenti al fine di promuovere una didattica orientativa che, attraverso le materie disciplinari, conduca ogni ragazzo a conoscere il proprio mondo interiore e a scoprire i desideri più profondi da cui dipende la scelta giusta. Domani mattina cambio di guarda con la Fiera della Scuola Media.