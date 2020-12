Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Fiera, al via il servizio di sanificazione delle ambulanze: "Così riduciamo i tempi"

Così il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, commenta l'attivazione del punto d'igienizzazione dei mezzi di soccorso negli spazi di via Sadat. Drive in, cambiano gli orari degli screening: "Da domani si faranno dalle 6 alle 22"