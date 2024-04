Alla Fiera del Mediterraneo 50 mila visitatori nei primi 5 giorni, Lagalla: "E' emozionante"

Tornare a vedere i viali e i padiglioni della Fiera del Mediterraneo riempirsi di famiglie e giovani è stato molto emozionante. Ho potuto percepire il forte desiderio della città di vedere restituito questo spazio”. Così il sindaco Roberto Lagalla che in questi giorni ha visitato la Fiera del Mediterraneo e ha aggiunto: "Un momento di ritrovo e svago per la comunità e un’opportunità importante per centinaia di operatori".

"Aver riaperto le porte alla campionaria, dopo anni di abbandono e di pandemia - ha detto il sindaco - è un primo passo verso il recupero di quest’area e ringrazio gli organizzatori che, in pochissimo tempo e con la collaborazione del Comune e, in particolare dell’assessorato alle Attività produttive, sono riusciti a mettere in piedi questa offerta al pubblico. Adesso, lo sguardo è rivolto ai prossimi obiettivi che vanno dalla riqualificazione e la rifunzionalizzazione di altri padiglioni alla possibilità di ospitare altri eventi, a cominciare dai congressi che si terranno nei prossimi mesi”.

Così l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. "Oltre 50 mila visitatori nei primi cinque giorni di Fiera del Mediterraneo, che resterà aperta fino al 5 maggio, più di 300 espositori e una trentina di attrazioni al luna park che, insieme, non si vedevano alla Fiera da oltre vent’anni. Questi numeri confermano la bontà del lavoro che è stato svolto nel giro di un anno, dopo aver trovato la Fiera in condizioni a dir poco complicate. Il sindaco e questa amministrazione stanno puntando molto al rilancio della Fiera del Mediterraneo e il risultato di questi giorni è frutto di un grande impegno degli uffici, che ringrazio, e della sinergia tra l’amministrazione, gli organizzatori della campionaria e gli operatori”.