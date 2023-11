Fidapa Bpw Petralie Madonie, Serenella Calascibetta è la nuova presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cambio al vertice della Fidapa Bpw Petralie Madonie, la nuova presidente è Serenella Calascibetta. Nella splendida cornice di Palazzo Pottino a Petralia Soprana, ieri pomeriggio, dopo i saluti dell’uscente Concetta Giamblanco, è stato presentato il nuovo Consiglio di amministrazione che durerà in carica un biennio. Per Serenella Calascibetta è un ritorno alla guida della sezione Petralie Madonie che proprio lei ha fondato nel 2001. A distanza di vent’anni, quindi, ritorna in quel ruolo che la vide protagonista e che segnò un inizio che non si è mai fermato. Per l’occasione erano presenti il vicepresidente del distretto Fidapa Sicilia Gandolfa Di Figlia e il Past President del distretto Sicilia Maria La Scola, l’assessore di Polizzi Generosa Giovanna Curatolo e i sindaci di Castellana Sicula Franco Calderaro e di Petralia Soprana Pietro Macaluso che oltre a fare gli onori di casa ha espresso il suo compiacimento per la nomina di Serenella Calascibetta.

La neo Presidente, nel tracciare il suo programma ha anche sottolineato gli scopi e gli obiettivi della Fidapa che sono la promozione della donna nell’arte nelle professioni e nell’imprenditoria, la difesa dei diritti delle donne, la promozione della cultura, con presentazione di libri e mostre di pittura, dell’artigianato e dell’arte. Non ultimo, il problema della violenza sulle donne e in questo senso proprio la Fidapa Petralie Madonie ha attivato uno sportello d’ascolto a Castellana Sicula promosso da Lucia Sammarco che è stata insignita del premio “donna dell’anno 2023”. Il tema del biennio 2023/2025 che tutte le sezioni della Fidapa svilupperanno è: la cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore. Il Consiglio di amministrazione è così formato: Serenella Calascibetta (Presidente), Giovanna Gebbia (Segretaria), Teresa Incaudo (Tesoriera), Lucia Sammarco (Vice Presidente) e Concetta Giamblanco (Past. Presidente). Segretaria esecutiva Francesca Tamburello e le consigliere: Silvana Farinella, Silvana Bellomo, Maria Rita Musotto, Angelina Siracusa. Revisori dei Conti: Giuseppina Gianforte, Emilia Buglisi, Santina Messineo.