Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra: a luglio il processo per il palermitano indagato

Comincerà il 24 luglio il processo per duplice omicidio a carico di Andrea Cardinale, il 22enne palermitano accusato di aver ucciso a colpi di bastone Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati di orgini messinesi ritrovati morti lo scorso 21 dicembre in un appartamento di Thornaby Road, a Thornaby in Gran Bretagna. A stabilirlo è stata la Corte del Teesside, presieduta dal giudice Howard Crowson, che si è riunita per fissare la data della prossima udienza confermando la custodia cautelare in carcere per Cardinale.

Francesca Di Dio a dicembre del 2022 era andata a trovare il fidanzato che lavorava come croupier in un casino del piccolo paesino inglese in cui abitava. Ad allertare la polizia inglese i genitori dei due messinesi che non riuscivano a mettersi in contatto con loro da diverse ore. I corpi sarebbero stati ritrovati dal padre di Cardinale. Il padre del presunto assassino, infatti, era volato in Inghilterra poche ore prima del delitto per assistere il figlio che pare soffrisse di problemi psichici.

Andrea Cardinale era coinquilino di Nino, con cui si era trasferito in Inghilterra per lavorare. Tra i due non ci sarebbe stati motivi di tensione. Cardinale era stato anche in visita in Sicilia dalla famiglia di Nino in occasione del 18esimo compleanno della sorella. Ma a ricostruire gli ultimi attimi di vita dei messinesi e ad accertare la responsabilità di Cardinale saranno gli inquirenti e i giudici inglesi.

