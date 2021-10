Ficarazzi, il cimitero comunale sarà restaurato con i fondi della Regione

Il governo Musumeci ha stanziato 1,1 milioni di euro per gli interventi nell'area storica del complesso monumentale, tutelata in quanto bene culturale. La soprintendenza aveva richiesto lavori urgenti di messa in sicurezza del padiglione di ingresso, dei locali annessi e dei muri di cinta