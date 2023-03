Scassinano un bar nella notte e rubano un motore per frigoriferi: denunciati

Sarebbero entrati nella notte in un bar di Ficarazzi per rubare. Con questa accusa i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due giovani. Dal comando dell'Arma spiegano: "Secondo l’ipotesi investigativa i due ragazzi si sarebbero introdotti nella notte all’interno di un bar di Ficarazzi e scassinando la porta d’ingresso avrebbero rubato un motore per frigoriferi".

Dopo l’identificazione i carabinieri hanno perquisito le rispettive abitazioni, ritrovando all'interno di uno degli appartamenti controllati il motore rubato nel bar che era ancora nella disponibilità dei due. Dopo averlo sequestrato lo hanno successivamente restituito al legittimo proprietario.