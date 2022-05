Fibromialgia ed endometriosi, convegno a Bagheria il 15 maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 15 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 13, presso il Teatro Butera di Bagheria si terrà la conferenza “Fibromialgia ed endometriosi due volti dell’invisibilità”. L’evento è patrocinato dal Comune di Bagheria e vede protagoniste le associazioni “AISF ODV” e “La voce di una è la voce di tutte ODV”, rispettivamente per fibromialgia ed endometriosi. Interverranno l’assessore ai Beni e Attività Culturali Daniele Vella, il consigliere comunale Antonella Insinga, professionisti specializzati del settore, la vice prresidente “AISF ODV” Giusy Fabio ed Elisabetta Lo Cicero, referente regionale per la Sicilia dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” per l’endometriosi.

AISF ODV è un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico. La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce approssimativamente 1.5-2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al medico).

L’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” nasce con lo scopo di supportare, informare e sensibilizzare circa l’endometriosi, patologia diagnosticata a circa 3 milioni di donne in tutta Italia. L’endometriosi è una patologia cronica, caratterizzata dall’anomala presenza di tessuto endometriale (mucosa di rivestimento della cavità uterina), all’esterno dell’utero. Tale condizione può interessare la donna già dalla prima mestruazione ed accompagnarla fino al termine dell’età riproduttiva. Le persone affette da endometriosi e fibromialgia vivono quotidianamente uno stato patologico e di malessere generale, che ad oggi è scarsamente riconosciuto anche dalle istituzioni e ciò risulta essere estremamente penalizzante. Dare visibilità e voce a queste due patologie è lo scopo delle due associazioni.