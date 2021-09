Fibromialgia, il Comune aderisce a campagna di sensibilizzazione

Orlando: "La consapevolezza è fondamentale per fare in modo che le persone affette da queste malattie non si sentano isolate, ma che al contrario siano integrate nel tessuto sociale"

Il Comune di Palermo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale "Comuni d'Italia per la fibromialgia" e la sensibilità chimica multipla" promossa dall'associazione Fibromialgia Italia Odv. "Anche la città di Palermo - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - sostiene la campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dall'associazione Fibromialgia Italia. E' un dovere civico fare in modo che si parli di più e con maggiore competenza di fibromialgia e sensibilità chimica multipla. La consapevolezza è fondamentale per fare in modo che le persone affette da queste malattie non si sentano isolate, ma che al contrario siano integrate nel tessuto sociale. Palermo, ancora una volta, risponde presente per averne cura, vera alternativa all'indifferenza".