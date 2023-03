La fibra ultraveloce di Open Fiber arriva anche a Capaci, dove sono previsti i lavori per la costruzione della rete in fibra ottica che consentirà a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali all’avanguardia. Il progetto di digitalizzazione è previsto dal “Piano Italia a 1 Giga”, nell’ambito della strategia italiana per la banda ultralarga (Bul) finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Puccio è stata tra le prime in Sicilia a sottoscrivere con Open Fiber la convenzione che fissa tempi e modalità dei lavori per l’intervento che l’azienda di telecomunicazioni avvierà nei prossimi mesi: saranno collegate all’infrastruttura zone del centro abitato, aree rurali e periferiche non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie.

Per accelerare l’iter dei lavori, l’Ufficio tecnico comunale diretto dal geometra Rocco Virga, inoltre, ha messo a disposizione dei tecnici di Open Fiber tutta la documentazione utile alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione dell’infrastruttura.

La rete di Open Fiber si sviluppa attraverso la modalità Ftth (Fiber-To-The-Home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. La moderna infrastruttura tecnologica di cui sarà dotata Capaci permetterà di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi digitali, migliorare le relazioni tra cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per studenti e universitari e aumentare la produttività e la competitività delle imprese turistiche e produttive del territorio.

"Fornire una connettività ultraveloce ai cittadini e alle imprese di Capaci rappresenta un passo in avanti per il nostro Comune, che grazie alla fibra ultraveloce sarà messo nelle condizioni di sfruttare tutte le opportunità della trasformazione digitale che stiamo vivendo – spiega il sindaco Pietro Puccio -. La banda ultralarga che sarà realizzata da Open Fiber è un’infrastruttura primaria che non lascia indietro realtà urbane come la nostra, ma anzi la rende moderna e tecnologicamente all’avanguardia".

"L’obiettivo di Open Fiber è quello di superare il digital divide del nostro Paese, con particolare attenzione alle aree interne che esprimono un grande potenziale in termini di sviluppo economico e sociale – dice Gaspare Lunetto, field manager dell’azienda e responsabile dei lavori a Capaci -. La realizzazione della rete ultraveloce rappresenta un fattore di innovazione decisivo per il territorio. Questo è reso possibile anche grazie alla sinergia istituzionale con il Comune nelle varie fasi che precedono l’intervento che, al termine dei lavori, doterà Capaci di un’infrastruttura digitale a prova di futuro".