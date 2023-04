VIDEO | Fiammetta Borsellino: "Gioire per l'arresto di Messina Denaro? Bisogna prima trovare i complici"

Studenti del Cep a scuola di antimafia. "Chiamatemi Fiammetta": è così che la figlia del giudice Paolo si è presentata agli alunni dell'istituto Saladino nel corso di un incontro voluto nell'ambito della neonata Rete per la promozione della cultura antimafia. "Strage di via D'Amelio? Troppi depistaggi e anomalie su cui si continua a non far luce"