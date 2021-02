Fiamme per le strade dello Zen, incendiata un'auto rubata

I carabinieri hanno trovato una Fiat 500 distrutta da un rogo. Indagini in corso per risalire al proprietario e chiarire se il mezzo sia stato utilizzato per commettere qualche crimine

Fiamme per le strade dello Zen. Un’auto è stata incendiata la scorsa notte in via Rocky Marciano. Come accertato dai carabinieri il mezzo, una Fiat 500, era stato rubato alcuni giorni prima. Poco dopo qualcuno avrebbe dato fuoco anche a uno scooter abbandonato non lontano da quella strada. Sono in corso le indagini dei militari della stazione per risalire ai proprietari dei mezzi e chiarire se l’auto o lo scooter siano stati utilizzati per commettere qualche crimine e poi incendiati per cancellare eventuali tracce.