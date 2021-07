VIDEO | Fiaccole e led tricolore per ricordare Paolo e gli agenti di scorta: "Da oggi abbracciati dai colori della bandiera"

In via D'Amelio la tradizionale fiaccolata in memoria delle vittime di mafia organizzata dal Forum 19 Luglio, che raggruppa associazioni, movimenti ed istituzioni, e "Comunità '92", coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana. Presenti, tra gli altri, l'assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà