"Paolo vive", parte da piazza Vittorio Veneto la fiaccolata in memoria di Borsellino e della scorta

Prevista anche quest’anno una grande partecipazione alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, e gli agenti della scorta, che si terrà a Palermo oggi 19 luglio. La manifestazione, giunta alla sua 27esima edizione, è promossa dal "Forum XIX luglio" (coordinamento che unisce associazioni ed enti locali) e da "Comunità '92"(sigla che raccoglie diverse generazioni di militanti della destra siciliana).

Come ogni anno, il concentramento della fiaccolata è alle ore 20 a piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà) con partenza prevista per le ore 20.30. Il corteo attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. Come ogni anno sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino. Ad accendere la prima fiaccola saranno la moglie e i figli di Antonio Triolo, tra i fondatori ed organizzatori della Fiaccolata, venuto a mancare improvvisamente pochi mesi fa.

Tema di quest’anno la difesa del 41-bis ed in generale della legislazione antimafia ideata da Falcone e Borsellino. Il tema della cancellazione del carcere duro per i mafiosi è stato negli ultimi mesi al centro del dibattito a causa del caso Cospito e delle pressioni da parte di ambienti politici e culturali progressisti. Lo striscione di apertura della fiaccolata avrà come slogan “Giù le mani dal 41-bis” per affermare con forza l’assoluta fermezza nel mantenere questo fondamentale strumento di lotta alla mafia insieme all’ergastolo ostativo ed al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

"Da 27 anni - dichiara Alberto Di Benedetto portavoce del Forum XIX Luglio - la Fiaccolata è la manifestazione più sentita e partecipata dai palermitani. Quest’anno c’è chi sta tentando di utilizzare il 19 luglio solo per sterili polemiche politiche. Tutto questo non ci riguarda, continueremo ad unire ricordo ed attualizzazione del messaggio legalitario di Paolo Borsellino".