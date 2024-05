Alla Kalsa una fiaccolata per la pace con l’immagine della Madonna di Fatima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 14 maggio alle ore 21 si terrà una fiaccolata per la pace nel mondo con l'immagine della Madonna di Fatima. A organizzarla Don Giuseppe Di Giovanni, parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa. Il raduno di fedeli e cittadini palermitani è previsto per le ore 21 in via Torremuzza 1, intorno la scalinata della Parrocchia della Pietà. Al termine della fiaccolata sarà recitato l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria composto da Papa Francesco.