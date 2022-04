VIDEO | La fiaccolata degli ex lavoratori Almaviva: "Non spegnete la nostra luce, rispettate gli accordi"

Alla vigilia del tavolo romano al ministero del Lavoro, previsto per oggi, lavoratori e sindacati si sono mossi dalla Cattedrale al Comune, per chiedere di salvaguardare i 543 posti di lavoro. Presenti Franco Miceli e Fabrizio Ferrandelli. "Forse il fatto che il ministro Giorgetti non ami molto la Sicilia potrebbe aver influito su quanto sta accadendo. Speriamo di ricrederci"