Festival di Sanremo al via: Palermo salirà sul palco con Dimartino e Angelo Duro

Tutto pronto a Sanremo per la 73esima edizione del Festival targata Amadeus che, quest'anno, per la sua quarta conduzione, ha voluto a fianco Gianni Morandi che lo accompagnerà per tutte le serate. Ventotto i cantanti in gara, di questi 6 sono giovani. L'introspezione, gli amori che vanno e vengono, amori che finiscono e che iniziano. Ma anche brani sulla salute mentale, e una canzone dedicata al padre. Sul palco si alterneranno da Marco Mengoni a Tananai, da Giorgia a Ultimo, da Elodie a Gianluca Grignani. Ed ancora Paola e Chiara, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Anna Oxa, I Cugini di Campagna, Levante, Leo Gassman, Ariete, Mara Sattei, Madame, Lazza, i Modà, Mr. Rain, Lda, Rosa Chemical, Coma Cose. Tra i giovani: Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, Colla Zio e Shari.

Si parte oggi, martedì 7 febbraio, con l'esibizione dei primi 14 in gara; mercoledì sarà la volta degli altri 14 mentre giovedì tutti i concorrenti saliranno sul palco dell'Ariston. Venerdì è la serata delle cover e dei duetti, sabato la finalissima.

Tra i big in gara ci saranno anche Colapesce e Dimartino, misilmerese (mentre Colapesce è siracusano). Nel 2020 hanno unito le forze per l’album “I mortali”, molto apprezzato dalla critica. Classe ’82 il primo, ’83 il secondo, sono conosciuti all’anagrafe come Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo. Dopo anni di militanza nel cantautorato indie, sono esplosi nel 2021 a Sanremo portando all’Ariston “Musica leggerissima”, un brano scritto da loro e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Amadeus ha svelato l'ordine di uscita nelle prime due puntate. Nella prima puntata, la scaletta sarà così scandita: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Alla co-conduzione Chiara Ferragni, poi sul palco Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco (canteranno "Brividi" e poi Blanco canterà il suo ultimo singolo). In collegamento dal Suzuki Stage Piero Pelù con "Gigante" e dalla Costa Smeralda Salmo. Nella seconda serata, invece, l'ordine di uscita vedrà: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e DiMartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara

Tanti gli ospiti di questa edizione, che Amadeus ha definito della "liberazione" per il pubblico ritrovato, quest'anno senza mascherina e controlli anti-Covid. Al Teatro Ariston arrivano i Black Eyed Peas e i Depeche Mode, ma anche un super trio formato da Morandi, Al Bano e Ranieri. In scaletta anche la reunion dei Pooh, con il ritorno di Riccardo Fogli. A inaugurare il Festival saranno i trionfatori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, mentre i Maneskin, vincitori nel 2021, si esibiranno di giovedì, come anche Peppino Di Capri. Gino Paoli e Ornella Vanoni saranno gli ospiti della finalissima. Nella seconda serata spazio anche alla comicità scorretta del palermitano Angelo Duro.

Gli artisti non si esibiranno solo sul palco dell'Ariston, ma ci saranno altre due location: quella in piazza Colombo, dove arriveranno Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. L'altro è la nave da crociera, su cui saliranno Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra.

E per ogni serata ci sarà una donna ad affiancare Amadeus: Chiara Ferragni martedì, Francesca Fagnani mercoledì, Paola Egonu giovedì, Chiara Francini venerdì, e di nuovo Ferragni per la finalissima. Sabato è previsto anche un videosaluto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: un collegamento che ha già sollevato numerose polemiche.