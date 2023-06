C'è il Festival d'estate: chiude via Torrearsa fino al 31 agosto

Chiude per due mesi via Torrearsa. Il motivo? Lo svolgimento dell'evento "Festival d’estate". Il provvedimento - dal 1° luglio al 31 agosto - prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e l'istituzione della chiusura al transito veicolare di via Torrearsa nel tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e via Gaetano Daita.

"A causa delle limitazioni alla circolazione veicolare richieste per lo svolgimento dell’evento - si legge nell'ordinanza - è indispensabile che l’organizzazione provveda a trovare il personale che sarà incaricato al controllo dei varchi d’accesso e d’uscita lungo il percorso e dovrà essere costantemente ed immediatamente riconoscibile dalle forze dell'ordine, dagli utenti della strada, indossando capi di abbigliamento ad alta visibilità retroriflettente. L’organizzazione dovrà assicurare, per tutta la durata dell’evento, che sia lasciata libera, nella carreggiata interessata dalla chiusura, una corsia per il transito dei mezzi delle forze dell’ordine,

ambulanze in emergenza, veicoli dei servizi di soccorso in genere in emergenza, nonché i veicoli dei titolari di passi carrabili, regolarmente autorizzati e i veicoli autorizzati dal Servizio mobilità urbana, che potranno transitare a “passo d’uomo” in questo tratto".