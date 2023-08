Festival del cinema di Cefalù, Maria Grazia Cucinotta premiata come migliore attrice del 2023

Maria Grazia Cucinotta è la migliore attrice 2023 per il Festival del cinema di Cefalù. Lo ha decretato la giuria del Festival con la seguente motivazione: "Per avere affrontato un problema sanitario che colpisce tantissime persone in Italia, per avere alzato il velo sulle malattie renali ed in particolare per avere affrontato, in un cortometraggio di pochi minuti, il dramma di chi ogni giorno affronta il problema della dialisi. Per avere dato voce al mondo della medicina nelle vesti di una dottoressa che combatte in prima linea per la realizzazione del rene bionico. Per il coraggio a cui chiama la ricerca scientifica che molte volte purtroppo subordina la vita dei pazienti ai conti da far quadrare".

Il riconoscimento è legato al ruolo interpretato dall'attrice siciliana che nel cortometraggio "C'hai 5" del regista Daniele Falleri, in finale al Festival del cinema di Cefalù, è una dottoressa. Il corto racconta le storie parallele di due personaggi femminili le cui vite si intrecciano drammaticamente: un'adolescente che sogna di diventare una calciatrice professionista e una dottoressa impegnata nella ricerca per la realizzazione del rene artificiale. Con loro ci si addentra nel mondo della dialisi e dell'estenuante attesa di un nuovo organo vitale. Ma c'è una luce che brilla in fondo al tunnel: la ricerca. Il corto è un inno alla vita e alla speranza.

Daniele Falleri, regista e autore, studia e lavora con insegnanti e registi americani. Ha al suo attivo circa 20 serie tv come regista di seconde unità e acting-coach. Vanta collaborazioni con attori storici come Nino Manfredi, Franca Valeri, Paolo Villaggio. In teatro è autore di commedie e regista di spettacoli blockbuster. È uno dei pochi autori italiani rappresentati a Londra. Nel 2021 ha realizzato la sua opera prima cinematografica, il thriller "Dietro la notte", coprodotto da Rai Cinema.