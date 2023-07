Festino, vietato vendere superalcolici e niente tavolini all'aperto

Vietato vendere superalcolici. Niente tavolini e gazebo lungo il percorso del carro della Santuzza e in via Maqueda, nel tratto da piazza Verdi ai Quattro Canti, per i titolari di concessioni di suolo pubblico. E' quanto contenuto in due ordinanze del sindaco Roberto Lagalla che prevedono l'adozione di misure di sicurezza durante il Festino.

I divieti su superalcolici e bevande

Nel provvedimento del primo cittadino, che porta la data del 10 luglio, viene istituito oltre al divieto di commercializzare bevande superalcoliche l'obbligo di vendere gli altri tipi di bevande soltanto se versate in bicchieri di carta. Le prescrizioni riguardano, come recita l'ordinanza, "tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, a partire dalle ore 8 di domani, 14 luglio, e fino alle 6 del 15 luglio" e le seguenti strade: intero tratto di corso Vittorio Emanuele nonché le zone limitrofe, pazza Marina, via Cala, foro Umberto I, zona Piazza Kalsa, via Lincoln, zona stazione centrale (piazza Giulio Cesare), piazza Sant'Erasmo, piazza Fonderia, piazza Caracciolo e zone limitrofe.

La pulizia delle strade

L'ordinanza prevede anche che la Rap piazzi dei bidoni carrellati per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine, portate al seguito da chi prenderà parte al Festino. Il personale della Rap dovrà inoltre provvedere, ripetutamente, allo svuotamento dei contenitori. Mentre i titolari degli esercizi commerciali presenti in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele "dovranno provvedere allo svuotamento dei carrellati di propria pertinenza ed al ritiro degli stessi all'interno delle loro attività al fine di evitare che, durante lo svolgimento dell'evento,gli stessi contenitori possano costituire ricettacolo di rifiuti pericolosi per l'incolumità individuale".



Vietati tavolini all'aperto e dehors

Sugli spazi all'aperto di solito occupati da bar, pub e ristoranti, interviene la seconda ordinanza, firmata oggi da Lagalla. Il sindaco ha disposto la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, delle eventuali pedane e dei dehors. Il divieto è valido dalle 18 di oggi fino alle 24 del 15 luglio e comunque fino a cessate esigenze in corso Vittorio Emanuele nel tratto tra Piazza del Parlamento a Foro Umberto I; a partire dalle 18 di domani, 14 luglio, fino alle 24 del 15 luglio in cia Maqueda nel tratto compreso tra piazza Verdi e i Quattro Canti.

Lagalla, incaricando Coime, Rap e l'area del Verde del Comune, ha anche disposto lo spostamento di panchine, fioriere, cestini gettacarta e barriere antiterrrorismo su piazza Parlamento, piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, piazza Marina, nel tratto di via Maqueda ricompreso tra piazza Verdi e i Quattro Canti, piazza Kalsa e Foro Umberto I.