Festino, come cambia il traffico: strade chiuse, divieti di sosta e stop ai monopattini

Strade chiuse, divieti di sosta, stop alla Ztl, ma anche ai monopattini. E' in sintesi il contenuto dell'ordinanza emessa dal Comune per la gestione della viabilità durante l'edizione numero 399 del Festino. Il provvedimento dell'ufficio Mobilità sostenibile si rifà all'ordinanza "madre" del 5 luglio 2017, ma aggiunge ulteriori misure e anticipa la chiusura alle auto dalle 17 alle 14 del 14 luglio.

Cosa prevede l'ordinanza "madre"

Dalle 14 del 14 luglio e fino alle 3 del 15 luglio scatteranno le seguenti chiusure. I divieti riguardano: piazza della Vittoria, intero tratto del lato di monte della piazza, sul prolungamento della via Cadorna e corso Vittorio Emanuele, incluso divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Cadorna, con obbligo di svolta a sinistra verso via del Bastione; via Tiro a Segno, tratto via Archirafi-corso dei Mille, con senso unico di marcia in direzione corso dei Mille; via dello Spasimo, tratto compreso tra via Santa Teresa, piazza della Vittoria allo Spasimo e via Evola, con senso unico di marcia in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; corso Calatafimi, tratto compreso tra il corso Alberto Amedeo e il vicolo a Porta Nuova: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 14 del 13 luglio alle ore 24 del 15 luglio 2022.

Chiusure ancora in via Santa Teresa, tratto compreso tra piazza Santa Teresa e via dello Spasimo, senso unico in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Butera, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Alloro, tratto compreso tra via Butera e Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Messina Marine in direzione Foro Umberto I, all'altezza di via Cappello obbligo di svolta a sinistra; via Lincoln all’angolo con il Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta (a partire dalle 12 del 14 luglio) per consentire il posizionamento di una eventuale postazione della protezione civile; piazza capitaneria, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; piazza Santo Spirito, intera piazza, divieto di sosta con rimozione coatta.

Il percorso verso il porto

Nell'ordinanza viene anche suggerito un percorso per i veicoli diretti agli imbarchi del porto (mezzi pesanti compresi). In deroga ai divieti vigenti, sarà possibile percorrere il tragitto via Salvatore Cappello, corso dei Mille, via Lincoln, via Roma, via Cavour, porto.

Le misure aggiuntive

L'ordinanza emessa lo scorso 7 luglio, oltre a quanto previsto, istituisce: divieto di sosta nella carreggiata lato mare di Foro Umberto I, nel tratto da piazza Tumminello (istituto Padre Messina) fino al semaforo all'altezza di piazza Kalsa, da oggi sino alle 00 del 12 luglio; divieto di sosta nella carreggiata lato mare di Foro Umberto I, nel tratto compreso tra il semaforo all'altezza di piazza Kalsa a via Cala dalle 00 dell'11 luglio alle 00 del 12 luglio.

Le chiusure per le prove, lo stop alla Ztl e ai monopattini

Dalle 9 del 13 luglio e sino a cessare esigenze saranno chiuse ad auto e moto: corso Vittorio Emanuele, intero tratto; via Butera, intero tratto; Prevista anche la sospensione della Ztl dalle 16 del 14 luglio alle 6 del 15 luglio. Stop pure alla circolazione dei monopattini e delle biciclette a noleggio e privati all'interno del perimetro del centro storico e lungo il percorso del "Carro" e della processione religiosa in corso Vittorio Emanuele dall'ingresso di Porta Nuova a Porta Felice e del Foro Umberto I e da Porta Felice fino all'intersezione con la via

Lincoln tra il 14 e il 15 luglio.