Tutto pronto per il Festino, traffico rivoluzionato: strade chiuse e divieti

Il Festino rivoluziona la viabilità. Ecco l'ordinanza del Comune che regola il traffico da oggi pomeriggio. La novità dell'ordinanza firmata lo scorso 8 luglio è il divieto di circolazione di tutti i monopattini e biciclette (anche a noleggio) all'interno del perimetro del centro storico. Mentre per quanto riguarda chiusura delle strade e divieti di sosta rimanda all'ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017.

Strade chiuse e divieti: l'ordinanza

Dunque oggi la chiusura al transito veicolare scatterà alle 17 e sarà in vigore fino alle 3 di venerdì 15. I divieti interessano: piazza della Vittoria, intero tratto del lato di monte della piazza, sul prolungamento della via Cadorna e via Vittorio Emanuele, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Cadorna, obbligo si svolta a sx verso via del Bastione; via Tiro a Segno, tratto via Archirafi - corso dei Mille, senso unico di marcia in direzione corso dei Mille; via dello Spasimo, tratto compreso tra via S. Teresa, piazza della Vittoria allo Spasimo e via Evola, senso unico di marcia in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati. Corso Calatafimi tratto compreso tra il Corso Alberto Amedeo e il Vicolo a Porta Nuova: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 14 del 13 luglio alle ore 24 del 15 luglio 2022.

E ancora in via S. Teresa, tratto compreso tra piazza S. Teresa e via dello Spasimo, senso unico in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Butera, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Alloro, tratto compreso tra via Butera e Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Messina Marine in direzione Foro Umberto I, all'altezza di via Cappello obbligo di svolta a sinistra; via Lincoln all’angolo con il Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta (a partire dalle 12 del 14 luglio) per consentire il posizionamento di una eventuale postazione della protezione civile; piazza capitaneria, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; piazza Santo Spirito, intera piazza, divieto di sosta con rimozione coatta.