I miracoli di Santa Rosalia: dalla donna che resta incinta al killer che confessa un duplice omicidio

Ne ha visti a centinaia di fedeli inginocchiati, appena arrivati nel santuario in cima al Monte Pellegrino, pregare per chiedere una grazia, un aiuto, un segno di speranza alla Santuzza. Don Gaetano Ceravolo, che per anni è stato parroco della chiesa di Santa Rosalia, di storie di dolore e devozione ne ha sentite tantissime, diventando testimone anche di diversi "miracoli" compiuti dalla santa. C'è chi chiede di guarire da un tumore, chi di diventare madre, o anche chi, senza domandare proprio nulla, all'improvviso si libera di un malessere che lo ha tormentato per anni. Tra le tante persone che don Gaetano ha accolto nella grotta, c'è persino un assassino che, dopo essersi costituito ed essere stato condannato per un duplice omicidio, ha sentito il bisogno di confessare la sua colpa proprio alla Santuzza.

La donna venuta dall'America per guarire da un tumore

Santa Rosalia ha un fascino particolare, che va ben oltre i confini di Palermo, tanto da essere venerata anche dagli stranieri che decidono di stabilirsi in città. Una delle storie che l'ex parroco ricorda subito, perché lo ha particolarmente colpito, è quella di una donna che nel giro di circa 48 ore, pur di chiedere la grazia alla santa, ha fatto l'andata e ritorno dagli Stati Uniti, con tanto di "acchianata" sulla montagna.

"Piangeva, inginocchiata davanti alla santa - racconta don Gaetano - le ho messo una mano sulla spalla e quando le ho chiesto cosa avesse, ho capito che non era italiana. Le ho domandato quando era arrivata e lei mi ha risposto: 'Stamattina da Roma', ma era partita il giorno precedente dagli Stati Uniti, e mi ha spiegato che sarebbe ripartita il giorno stesso per l'America. Una cosa incredibile, era anche salita a piedi al santuario e aveva intenzione di scendere allo stesso modo... Erano stati dei suoi parenti, devoti a Santa Rosalia, a indirizzarla e lei era venuta a Palermo per chiedere alla Santuzza di farla guarire di un tumore fortemente maligno o almeno di darle la forza per affrontare la malattia, visto che aveva dei figli". Il prete non sa se poi questa donna, che in 48 ore si è spostata da una sponda all'altra dell'Atlantico, abbia ottenuto ciò che chiedeva.

La coppia che prega per una gravidanza e si ritrova con tre figli

Il prete conosce invece l'esito delle continue preghiere di una coppia, che frequenta ancora oggi il santuario e che per molto tempo ha chiesto alla Santuzza il miracolo della gravidanza: "Dopo tre o quattro anni di matrimonio - spiega don Gaetano - i figli tanto desiderati non arrivavano e questo creava ai due giovani un enorme dispiacere. Come indicato dalle testimonianze giurate legate alla figura di Santa Rosalia, per ottenere la grazia occorreva poggiare la testa nel punto del ritrovamento, cioè su uno scalino che è dietro la teca. Un giorno, assieme a un altro sacerdote, abbiamo deciso di seguire quell'antica indicazione. A un certo punto, mentre pregavamo, la ragazza ha iniziato a piangere a dirotto, in maniera inconsolabile... Quando si è calmata ci ha detto: 'Ho sentito come se fossi già incinta, abbiamo ricevuto la grazia', ripeteva. Ed effettivamente - racconta ancora il prete - dopo qualche settimana ha fatto il test di gravidanza ed era incinta. Successivamente questa coppia, con cui sono rimasto in contatto, ha avuto altri due figli".

L'oculista romano, la sensazione di pace e il disturbo che sparisce

Ma la testimonianza di don Gaetano non finisce qui. Riferisce infatti anche di un oculista venuto a Palermo da Roma, assieme a un importante medico sportivo, per visitare il santuario: "Li ho portati nella grotta e quest'oculista da subito ha detto: 'Mi sento come se conoscessi questo posto da sempre, mi sento così bene, in pace...'. Un senso di serenità che diceva di non aver mai provato in vita sua e che non si spiegava. Ha bevuto anche l'acqua che scende dal gocciolatoio. Poi, qualche tempo dopo, mi ha chiamato assieme alla moglie per raccontarmi che da quel momento, da quando era stato nella chiesa, non aveva più sofferto di un disturbo che da oltre 15 anni gli creava problemi di salute, cioè il reflusso gastroesofageo".

Il killer che confessa un duplice omicidio e chi non si pente mai...

Don Gaetano ricorda anche - a riprova del fascino particolare della Santuzza - di un giovane musulmano "che veniva spesso a pregare nella grotta", e anche di un imprenditore toscano che era venuto a Palermo in crociera e "aveva visitato il santuario e da allora, ogni anno, torna sul Monte Pellegrino per rendere omaggio a Santa Rosalia". E non dimentica quel devoto alla Patrona di Palermo, venuto da oltre lo Stretto, per confessarsi: "Volle confessare alla Santa un duplice omicidio, dopo il quale si era costituito e per il quale era stato pure condannato. Per liberarsi dal peso, però, ha avuto bisogno di venire nel santuario". Non sempre però le cose finiscono così: "Un giorno, avevo sentito che c'erano stati degli arresti - dice ancora don Gaetano - e si è presentata al santuario un'intera famiglia. Alcuni di loro piangevano disperati e li ho invitati a pregare, parlando anche della necessità di pentirsi... Non l'avessi mai detto! Una delle donne - ricorda ridendo - si è girata e mi ha detto: 'Che cosa?', proprio non riusciva a digerire il concetto...".

La moglie che entra in chiesa e decide di lasciare l'amante

Un'altra delle tante storie di cui don Gaetano è stato testimone è quella di una coppia che stava attraversando un periodo difficile: "Sono entrati nella chiesa e poi la donna mi ha raccontato che in quel momento aveva preso la decisione di interrompere una relazione extraconiugale che aveva da qualche tempo... Li ho anche indirizzati a uno psicologo e dopo anni marito e moglie stanno ancora insieme, tanto che spesso li abbiamo invitati a degli incontri per portare la loro testimonianza".