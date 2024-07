VIDEO | Battiato, Queen e la disco: lo spettacolo dei fuochi d'artificio, in 350 mila col naso all'insù

Tutti al Foro Italico per catturare la "danza del fuoco" andata in scena nel 400esimo Festino di Santa Rosalia. I giochi pirotecnici, a ritmo di musica, sono durati 60 minuti. Slittato di un'ora l'inizio, che era previsto per mezzanotte