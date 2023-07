Festino, comunità palermitana che vive in Catalogna porta Santa Rosalia in Spagna

Portare in qualche modo il Festino anche in Catalogna. L'idea è venuta a una comunità di palermitani che da anni vive nella regione nord orientale della Spagna. Si inquadra in questa ottica l'evento fissato per giovedì sera, ovvero una "lettura drammatizzata" dell'opera teatrale Santa e Rosalia, dell'autore palermitano Franco Scaldati, con la collaborazione del coordinatore teatrale El Nus Escénic.



"Domani - dicono dalla compagnia Franco Scaldati - terremo una conferenza stampa a Torredembarra, nel centro studi Sinibald de Mas (da notare che il centro studi prende il nome di Sinibaldo, il padre della Santuzza di Palermo). La conferenza sarà incentrata sull’opera Santa e Rosalia di Franco Scaldati della compagnia Franco Scaldati. Il giorno dopo incontreremo le istituzioni di Torredembarra e regaleremo una miniatura della statuetta di Santa Rosalia, una scultura del professore Lupo, di Palermo. Poi la sera - al Castell Municipal - si terrà lo spettacolo del testo di testo di Santa e Rosalia tradotto in catalano dal professore Carles Marques, con la sua stessa regia, e la sua compagnia teatrale El Nus Escènic".

L'iniziativa rientra nell'ottica del progetto legato al decennale della scomparsa di Franco Scaldati. Santa e Rosalia è un omaggio a Palermo. Scaldati lo definì "un viaggio nell’anima dolce della città", che nei confronti della propria patrona conserva un attaccamento e una devozione che travalica il senso letteralmente religioso, andando invece in direzione di un amore incondizionato.