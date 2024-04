Lagalla presenta il Festino a Roma: "Poi porterò Santa Rosalia a New York, Palermo non è più simbolo di mafia"

Santa Rosalia va a Roma per poi partire per New York. Il sindaco Roberto Lagalla, in vista del 400esimo Festino, porta in giro per il mondo la santuzza, andando a caccia di turisti. E così la presentazione ufficiale degli eventi del prossimo 14 luglio è avvenuta in pompa magna, direttamente nella sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, a Roma. Una conferenza stampa, trasmessa in streaming, anticipata da un saluto del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Le iniziative del Festino, annuncia il sindaco, andranno avanti dal prossimo maggio fino al 2025. "Perché il primo miracolo avviene nel 1624, ma la prima sfilata storica l'anno dopo, nel 1625" dice Lagalla. "Vogliamo confermare un atto di fede, per questo è importante la promozione di questa città senza dimenticare che cambiò dopo la peste. Oggi siamo afflitti da altre pesti moderne, ma con lo stesso spirito ci siamo incamminati in questo percorso. Nella metà del mese di luglio ci sarà il clou dell'avvenimento, ma iniziamo prima perché sarà un viaggio verso la celebrazione". I partecipanti hanno così assistito al cunto di Santa Rosalia, recitato dall'attore palermitano Salvo Piparo.

Domani il sindaco volerà negli Stati Uniti, tra gli altri con Sasà Salvaggio, per presentare anche lì il Festino. "Proporremo olreoceano questo progetto - spiega Lagalla - perché il nostro è un invito a tutti quei paesi che accolgono i nostri cittadini per lavoro o turismo. Ma anche a tutti quegli stranieri che si trovano a Palermo o pianificano di venirci a trovare. Palermo vuole cambiare la sua ragione sociale, non vuole più essere la città connotata dal paradigma negativo della mafia. Ma attraverso la lotta coraggiosa della chiesa e delle istituzioni vuole affermare il suo valore di legalità e trasparenza. C'è ancora tanto da fare. Ma con consapevolezza vogliamo poter fare di meglio".

E' il primo anno in cui Santa Rosalia assume tratti internazionali, sebbene già ogni anno durante il Festino vengano accolti migliaia di turisti. "La nostra è una città cerniera tra il mondo afroasiatico e quello middle europeo, perché come posizione geografica ambisce a essere uno specchio simbolico di esperienze e di storia" dice ancora Lagalla. "Libri, mostre, spettacoli e non solo nel centro, ma in tutti i quartieri e nelle periferie per una piena integrazione. Auspicando che tutti possano sentirsi accomunati nel più sincero augurio, che emoziona ogni volta che viene detto, soprattutto da un sindaco di una città come Palermo, ovvero 'Viva Palermo e Santa Rosalia'".

A Palazzo Madama è intervenuto anche il vicesindaco Giampiero Cannella, assessore alla Cultura del Comune: "Il tema di quest'anno è la sperenza - afferma - perché da quelle spoglie mortali portate in processione lungo la città di Palermo, il mondo rischia di essere contagiato da parecchie pesti. Il 26 maggio organizzeremo un evento al Santuario, dove furono ritrovate le ossa. Sarà benedetta la statua realizzata per il 400esimo. Dopo la pubblica benedizione, sarà portata in cattedrale e poi allestita sul carro, dove andrà in trionfo lungo il Cassaro nel giorno del Festino". Partner dell'evento saranno Le Vie dei Tesori nel segno del progetto sul "turismo delle radici".