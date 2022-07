Festino di Santa Rosalia, ordinanza del Comune: stop a bici e monopattini in centro

Stop a biciclette e monopattini in centro prima e dopo la sfilata del carro di Santa Rosalia. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dal servizio Mobilità urbana, valida da giovedì fino alla mezzanotte di venerdì. Il provvedimento è stato preso per "salvaguardare la pubblica incolumità, in considerazione della partecipazione di un numeroso pubblico" al Festino.

Con la stessa ordinanza, il Comue istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta per le auto in corso Calatafimi nel tratto fra corso Alberto Amedeo e vicolo a Porta Nuova: dalle 14 di mercoledì alla mezzanotte di venerdì.

In vista dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, il sindaco Roberto Lagalla lancia un nuovo appello ai palermitani: "Palermo quest’anno riavrà la festa della sua Santuzza, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia. I contagi però sono nuovamente in aumento, pertanto è mio dovere esortare tutti i palermitani che parteciperanno in presenza alla massima prudenza".

"Come già dichiarato - aggiunge Lagalla - il mio invito è quello di indossare la mascherina Ffp2, sebbene i festeggiamenti si svolgano all’aperto. La Protezione civile provvederà a fornire i dispositivi sanitari di sicurezza a chi non ne fosse in possesso. Dato l’elevato numero di partecipanti previsto e le inevitabili situazioni di assembramento, sarà opportuno proteggersi e consentire, in questo modo, il contenimento della diffusione dei contagi. Le persone fragili, per maggiore cautela, potranno scegliere di non partecipare in presenza ai vari momenti del Festino, ma di seguirli ugualmente grazie alle dirette televisive che riprenderanno tutti i momenti più importanti della manifestazione".

"Auspicando che il prossimo anno la situazione pandemica migliori e permetta di garantire condizioni più sicure per una serena partecipazione in presenza di tutti, rinnovo ai cittadini l’invito alla prudenza e a munirsi di mascherina", conclude il sindaco.