VIDEO | Lagalla dà il via alle celebrazioni della Santuzza: "Col Festino la città si anima, gioite ma siate prudenti"

"La città si anima, prenderà corpo e vita nelle prossime ore, fino alla discesa del carro trionfale sul Cassaro per la serata di domani e poi la processione solenne nella successiva giornata di venerdì". E' il messaggio del sindaco Roberto Lagalla alla vigilia del 398esimo Festino di Santa Rosalia.

"E poi - prosegue Lagalla - ci saranno tante iniziative culturali artistiche che animeranno il centro storico della città in questi giorni. Palermo vuole riprendere a gioire, sebbene con la necessaria prudenza e con l’attenzione che il momento richiede. E' per questo che raccomando a tutti l’uso della mascherina di protezione per ridurre le possibilità del contagio da Covid che, purtroppo, stenta ad essere debellato, ma che per fortuna non determina più quelle condizioni di gravità che ha fatto registrare nel passato. Una particolare raccomandazione va ai soggetti più fragili e ai portatori di patologie croniche: ove non fossero presenti, potranno seguire momento per momento le celebrazioni e i festeggiamenti grazie alle varie dirette televisive. Auguri a tutti buon Festino”.