Il carro, l'esibizione de "Il Volo" e il lenzuolo anti traffico: per il Festino attese oltre 300 mila persone

Tutto pronto per il Festino di Santa Rosalia, diventata patrona di Palermo dopo aver liberato la città dalla peste, quest'anno alla sua 400esima edizione: previsto un afflusso di oltre 300 mila persone. Il carro trionfale partirà dal piazzale di Palazzo dei Normanni alle 21 per arrivare ore dopo sul lungomare da porta Felice dove palermitani e turisti assisteranno ai giochi di fuoco che partiranno dalle barche a largo. Su un secondo carro si esibiranno gli artisti.

La coreografia affidata alla società del direttore artistico Marco Balich - realizzata insieme al regista Carlos Navarrete Patino - viene definita indimenticabile (costo della manifestazione circa un milione di euro) e quando il carro con la nuova statua sosterà davanti alla Cattedrale partirà l'esibizione del trio "Il Volo" la cui organizzazione ha comunicato che, per motivi di diritti di esclusiva, non è possibile riprendere e mandare in onda l'intera esibizione (durata 7 minuti totali), ma solo il primo pezzo, il "Nessun dorma", per i 3 minuti dovuti al diritto di cronaca. "Capolavoro", il pezzo successivo del trio composto da due tenori e un baritono, non potrà essere mandato in onda, in streaming, né ripreso per i documentari".

La novità ha spiegato Balich è che quest'anno potranno assistere all'intera performance da un punto qualsiasi dell'itinerario percorso dal carro. Il festino è stato anticipato e sarà seguito da decine di messe, manifestazioni, concerti, spettacoli teatrali, e mostre, nelle strade, nei musei e nelle chiese, dedicati alla patrona e perfino poste italiane ha emesso un francobollo dedicato alla 400esima edizione che oggi viene anche distribuito con l'annullo speciale nei locali della Rinascente.

In corso Vittorio Emanuele, lungo l'itinerario del carro trionfale, è stato esposto su un balcone un lenzuolo in cui si legge "Santa Rosalia liberaci dalle auto". L'iniziativa è del Comitato "per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo", che in una nota afferma: "E' questo che chiediamo alla Santuzza e alle persone di buona volontà".

Il Festino sarà trasmesso stasera in diretta su PalermoToday. Domani il cardinale Pietro Parolin celebrerà il solenne pontificale alle 11 in Cattedrale e alle 19 si svolgerà la processione con le reliquie della Santuzza.