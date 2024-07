VIDEO | Due carri, un corteo itinerante, un'ora di fuochi d'artificio: "Il Festino numero 400 sarà indimenticabile"

Due carri, un corteo-spettacolo itinerante che si ripeterà lungo tutto il Cassaro, una star internazionale, quattro gigantesche Sante ai Quattro Santi e un'ora di fuochi d'artificio. Presentato a Palazzo Arcivescovile il quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, intitolato quest'anno "La speranza siamo noi", alla presenza dell'arcivescovo Corrado Lorefice, del sindaco Roberto Lagalla, di ilippo Sarullo, parroco della Cattedrale e Giampiero Cannella, vice sindaco e assessore alla Cultura. Presenti anche Marco Balich, direttore artistico del Festino e il regista Carlos Navarrete Patino, della Balich Wonder Studio.

Cinque gli atti previsti. Si parte alle 21 da Palazzo dei Normanni con il primo spettacolo e a seguire l'inizio del corteo itinerante. Ultimo appuntamento a mezzanotte con i fuochi d'artificio che quest'anno dureranno un'ora. "Sarà un Festino che i palermitani e i turisti - dice il sindaco - ricorderanno per sempre. Due carri, le loro trasformazioni di colore, l’animazione delle quattro sante, i gruppi folkloristici e la creatività sorprendente del direttore artistico creeranno momenti di intrattenimento e giochi di luce unici nel loro genere. Insieme alla Curia, nella persona dell’Arcivescovo, che ringrazio profondamente per lo spirito di collaborazione, abbiamo portato avanti un lavoro incredibile che racconta Palermo, con le sue tradizioni e le sue eccellenze".

Tanti gli artisti locali, da Salvo Piparo a Maurizio Bologna, passando per Alessandra Ponente e Domenico Pellegrino che è l'autore del carro di supporto. Al Politeama sarà montato un maxischermo. "Quest’anno il Festino racconta la speranza che è quella della rinascita - commenta Cannella - grazie alla partecipazione civica che ci ha accompagnato e sono certo continuerà a esserci durante questo viaggio dentro il Quattrocentesimo anniversario dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia. Porteremo il racconto di Palermo fuori la Sicilia e oltre l’Italia, in linea con una rinnovata identità internazionale di questa quinta città d’Italia".

Il percorso del corteo

Per i 400 anni del Festino, l’intera narrazione è stata declinata in un corteo. Gli spettatori non sono più concentrati nelle cinque tappe ma potranno assistere all’intera performance artistica da un qualsiasi punto della parata.

Il carro trionfale

Per la prima volta nella storia del Festino, il carro trionfale compirà 4 trasformazioni. Il carro monumentale assume la forma della Santa, dove Rosalia è il vascello e splende dorata e luminosa come un raggio di sole. Il carro si trasforma di tappa in tappa attraverso un gioco di luce, seguendo il tema del Corteo e svelandosi al pubblico, di cui diventa volto e riflesso. Gli elementi principali del carro sono: l’oro, che rimanda all’opulenza barocca; il Giglio, che diventa la tradizionale barca, da cui la Vergine Eremita sboccia, fondendosi con il pistillo - tributo al suo nome (Rosa-lia, lilium, giglio) e alla sua purezza. Infine, la Rosa, nel nome di Rosa-lia, la Santa tiene in mano una rosa luminosa, simbolo della luce della speranza.

Il carro di supporto

La formula innovativa del corteo prevede l’aggiunta di un carro supplementare a supporto di quello trionfale. Questo secondo carro permette di sopraelevare le performance artistiche, consentendo una maggiore visibilità dello spettacolo, agevola inoltre il trasporto del cast e degli oggetti di scena e infine permette una migliore distribuzione degli elementi della parata, rendendo il corteo più snello.

I gruppi folkloristici

Nel finale dell’atto 2, il corteo diventa il cuore pulsante del Festino. Gruppi del folklore siciliano provenienti dalle varie tradizioni siciliana e dell’area metropolitana, popolano il corteo creando un gioioso caleidoscopio di colori che invade le strade di Palermo: i Giudei di San Fratello Trinacria Bedda, gli Sbandieratori di Caccamo e l'Abballu dei Diavoli di Prizzi.

I cinque atti

Atto 1 - Palazzo dei Normanni

Nelle tenebre nasce la speranza. Il primo atto si apre con la città di Palermo avvolta da un velo di oscurità e dal silenzio. Un luogo abbandonato dalla speranza. Figure oscure si aggirano nello spazio, sotto forma di danzatori, performer e diverse creature.



Atto 2 – Piano della Cattedrale

La Speranza si rivela. L’atmosfera muta, e dallo sgomento nasce un sentimento di attesa e meraviglia. I performer si liberano dalle tenebre per rivelare un involucro bianco dorato. Il risveglio della speranza diventa un canto prodigioso che accompagna lo svelamento del Carro. Gruppi del folklore siciliano provenienti dalle varie tradizioni siciliane e dell’area metropolitana, escono dalla Cattedrale e popolano il corteo.

Atto 3 – Quattro Canti

La Speranza fiorisce. Agli angoli dei Quattro Canti, le quattro Sante co-patrone, Santa Cristina, Santa Ninfa, Santa Oliva e Sant’Agata, rappresentano l’incarnazione spettacolare di una tradizione femminile che ancora oggi illumina l’anima più profonda di Palermo. È un momento di grazia catartica che abbraccia tutti i Quattro Canti e l’intera popolazione, innescando la trasformazione del Carro trionfale.

Atto 4 – Porta Felice

La Speranza siamo noi. Tutto il corteo partecipa al climax finale. Porta Felice, trasformata in un’esplosione di luce e gioia accoglie la città con una grande sorpresa. La luce celebra la resilienza e la forza vitale di ciascuno di noi moltiplicata dall’abbraccio simbolico della Santa.

Atto 5 - Foro Italico

Il raro della Speranza. Santa Rosalia guarda al futuro! La sua luce si rilette in tutti noi, esplodendo in uno spettacolo di colore e gioia luminosa, che non potrà essere dimenticato. Un nuovo cammino in cui tradizione e rinnovamento si mescolano e risplendono in un messaggio di speranza condiviso. Il Festino di Santa Rosalia vedrà uno spettacolo di fuochi d’artificio senza precedenti, della durata di un'ora, per il suo 400esimo anniversario. Deve incantare, ispirare e rafforzare la speranza nel futuro della città e della Sicilia.