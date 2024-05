Festino di Santa Rosalia, l'organizzazione dell'edizione numero 400 va ad una società milanese

Balich Wonder Studio si è aggiudicato l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia. Alla società milanese - una delle due che ha risposto al bando del Comune per l'organizzazione delle giornate dedicate alla Santuzza - è stato attribuito il punteggio maggiore dalla commissione di valutazione. Superata la concorrenza della Vm Agency con la G2 Eventi, la stessa che si era occupata dell’edizione 394 del Festino.

Il direttore artistico del Festino sarà Marco Balich, creativo veneziano di 62 anni (a capo del gruppo con Carlos Navarrete), gran cerimoniere di 16 tra olimpiadi e paralimpiadi, che ha firmato lo spettacolo inaugurale dei mondiali di calcio in Qatar. C'è anche la sua mano dietro l'ideazione dell'Albero della Vita di Expo Milano 2015 e dietro il mega concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989.

La prossima settimana è prevista l'assegnazione ufficiale della gara, per la quale il Comune ha messo sul piatto della bilancia 750 mila euro. Il Balich Wonder Studio si occuperà dell'allestimento del carro trionfale, del tradizionale corteo della sera del 14 luglio lungo il Cassaro, della sistemazione delle luminarie su corso Vittorio Emanuele - da Porta Nuova a Porta Felice - e infine dei giochi pirotecnici al Foro Italico. Il Balich Wonder Studio lavorerà in stretta sinergia con l'amministrazione comunale e dovrà avvalersi di differenti figure tecnico-artistiche: saranno infatti coinvolti attori, cantanti, direttori d'orchestra e di cori, ballerini acrobati, scenografi, coreografi, fonici ecc...