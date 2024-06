Un concorso fotografico per raccontare il quattrocentesimo Festino: ecco come partecipare

Selezionare gli scatti fotografici che meglio interpreteranno lo spirito e le emozioni del Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, i cui festeggiamenti si terranno il 14 e 15 luglio. In occasione del quarto centenario del rinvenimento delle spoglie mortali di Santa Rosalia su Monte Pellegrino, il Comune, con il contributo dell'Autorità portuale e con la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, vuole realizzare una mostra di scatti permanente per raccontare la speciale festa e per questo ha pubblicato il bando di concorso "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia".

Le foto, che saranno selezionate da una commissione, saranno il fulcro di una mostra che sarà realizzata alla Galleria d'arte moderna dal 4 settembre fino a dicembre. Poi gli scatti saranno al centro di un evento all'Autorità portuale e successivamente potranno essere trasferiti in altri spazi a disposizione del Comune, per rimanere un punto di riferimento permanente dell'offerta turistica e culturale del territorio. Le immagini dovranno essere inviate dal 16 luglio ed entro e non oltre le 12 del 25 luglio a gruppolavorofestino@comune.palermo.it.

Il concorso fotografico è rivolto a fotoreporter iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti o rappresentanti della stampa estera, e a fotografi, non iscritti all'Albo, che abbiano pubblicato servizi fotografici o reportage in testate giornalistiche italiane o estere. Gli scatti dovranno riguardare uno o più momenti dei festeggiamenti del 14 e 15 luglio e potranno essere ammesse a concorso da una a tre foto per ciascun autore. La commissione selezionerà fino ad un massimo di 30 opere e assegnerà infine un riconoscimento per ciascuna sezione di concorso.

"Il Quattrocentesimo anniversario del Festino è entrato nel vivo e le giornate del 14 e 15 luglio coinvolgeranno i palermitani in un'esperienza unica di cui vogliamo resti traccia e documentazione - sottolinea il sindaco Roberto Lagalla - e il concorso nasce proprio dall'esigenza di dare spazio ad una categoria professionale che ogni anno racconta con noi il Festino e che, quest'anno in particolare, sono certo farà uno straordinario lavoro che, grazie a questa iniziativa, potrà diventare un punto di riferimento per questa città e non solo".

"Abbiamo subito accolto con favore questo progetto - ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli - perché ritengo possa rappresentare un'opportunità interessante per la categoria e per la città che avrà la possibilità di documentare un momento storico come questo Quattrocentesimo anniversario".

"Cosa sia il Festino credo sia impossibile dirlo - aggiunge Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale - si può solo mostrarlo. Niente di meglio, allora, della fotografia per fermare momenti che generano appartenenza, in cui la città si fa davvero comunità per un grande rito collettivo. Abbiamo deciso di supportare il progetto perché ne riconosciamo il valore di documento: da questo concorso, infatti, verrà fuori un atlante fotografico di tradizioni che vengono da lontano e che sono fondanti della città. E del suo mare".