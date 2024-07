Imponente apparato di sicurezza per il Festino, Uil polizia Palermo: "Grazie a donne e uomini delle forze dell'ordine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Un imponente apparato di sicurezza che, nella giornata di ieri, ha garantito la giornata dei festeggiamenti in onore di santa Rosalia. Un grazie, pertanto, alle forze di polizia che hanno vigilato proprio nelle ore più complesse della festa, quando oltre 350.000 persone si sono riversate nelle strade del centro storico”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo. La polizia di Stato, così come le altre forze dell’Ordine, era pronta già da molto prima che i festeggiamenti avessero inizio. L’afflusso delle persone in particolare, era iniziato fin dal primo pomeriggio quando numerosi gruppi avevano iniziato a dirigersi verso corso Vittorio Emanuele. “Si è trattato di un intervento complesso – ha spiegato Giovanni Assenzio – non solo per la lunghezza del percorso ma anche per i diversi appuntamenti previsti che si sommavano agli inevitabili obiettivi sensibili. In particolare donne e uomini della polizia di Stato erano pronti ad affrontare ogni emergenza che per fortuna non c’è stata grazie anche alla collaborazione e senso di responsabilità di molti cittadini”. Per l’occasione, come confermato dallo stesso questore di Palermo, erano affluiti in città adeguati rinforzi che si sono integrati con il personale già a disposizione. “Oggi vi sarà un altro appuntamento molto partecipato che richiama ancor più a pieno il culto di santa Rosalia. Saranno ancora in vigore importanti provvedimenti, come quelli che riguardano il traffico veicolare, ma in strada ci saremo anche noi, per lavoro senz’altro ma anche – ha concluso Giovanni Assenzio - per il piacere di partecipare al tributo di quella che è senz’altro l’anima più importante della città di Palermo”.