Piano mobilità per il Festino, autobus fino alle 2 di notte: "In strada il doppio delle vetture"

Autobus fino alle 2 nella notte del Festino, per un totale di 14 vetture: quasi il doppio di quelle normalmente in esercizio. Con il piano della mobilità sostenibile, predisposto dal Comune e dall'Amat, verrà prolungato l'orario di servizio di quattro linee: 101 (Stadio delle Palme-Stazione Centrale), 103 (piazzale Lennon-piazza XIII Vittime), 109 (via Basile-Stazione Centrale), 226 (Pomara-Stazione Centrale).

Il potenziamento del servizio da e per il cenro storico è stato richiesto dal sindaco Roberto Lagalla e del coordinatore del Festino Maurizio Carta "per permettere alle persone di raggiungere le aree del corteo trionfale e dei fuochi d’artificio senza utilizzare le proprie auto ma i mezzi pubblici o a noleggio". Così si legge in una nota dell'amministrazione comunale, nella quale si ricorda che "il car sharing è già attivo 24 ore su 24" e "i servizi notturni N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 saranno tutti coperti nel pieno rispetto del programma d'esercizio".

"Nel ringraziare per la pronta ed efficace risposta l'Amat" il sindaco auspica che questo potenziamento della mobilità collettiva e condivisa possa "alleggerire il traffico veicolare nella serata dedicata alla nostra Santuzza".