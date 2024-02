Verso il 400° Festino, 30 mila euro per ogni spettacolo: pubblicato un avviso e nominato un comitato tecnico scientifico

Inizia a prendere corpo il 400esimo Festino. Il Comune ha pubblicato un avviso per l'erogazione di contributi per spettacoli da realizzare tra il 15 aprile e il 15 luglio. Inoltre il sindaco Roberto Lagalla con una determina ha costituito un comitato tecnico scientifico che sarà chiamato a valutare le proposte.

Festino, contributi da 30 mila euro: l'avviso

L'avviso mette a disposizione oltre 734 mila euro, che arrivano dal ministero della Cultura. Ogni proposta che verrà finanziata potrà ottenere massimo 30 mila euro. I contributi saranno finalizzati per interventi volti alla realizzazione di attività a carattere professionale nel campo del teatro, della danza, della musica e di qualunque altra forma di spettacolo dal vivo - anche laboratoriale -. che abbiano come tema il 400esimo anniversario del Festino di Santa Rosalia.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente via posta elettronica certificata e pervenire - utilizzando esclusivamente l'apposito modulo di istanza di partecipazione allegato al'avviso - entro e non oltre le ore 12 del 13 marzo all'indirizzo pec: settorecultura@cert.comune.palermo.it, riportando quale oggetto della e-mail la

dicitura “Partecipazione all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del fondo unico dello spettacolo - 15 aprile - 15 luglio 2024". Altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

Il comitato tecnico scientifico per il 400esimo Festino

A vagliare le proposte, ma a occuparsi in generale dell'organizzazione dei festeggiamenti, sarà un comitato tecnico scientifico appena nominato dal sindaco Lagalla su proposta di Gaspare Simeti, dirigente dell'ufficio Teatri spettacoli e coordinamento eventi. A presiedere il comitato sarà l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella. Gli altri componenti sono: Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo; Umberto De Paola, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo; Ignazio Garsia, presidente The Brass Group; Pamela Villoresi, direttore del Teatro Biondo, Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia; Patrizia Monterosso, presidente Fondazione Federico II; Antonio Ticali, sovrintendente Fondazione Sant'Elia; Mauro Visconti, direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti; Andrea Peria Giaconia, sovrintendente Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; Aldo Gerbino, presidente Accademia delle Scienze Mediche Gian Filippo Ingrassia"; la professoressa Rita Cedrini; il professore Tommaso Romano; Gabriele Carapezza Figlia, direttore Lumsa Libera Università Maria Ss. Assunta - Santa Silvia di Palermo; Filippo Sarullo, della Curia arcivescovile; Ignazio Buttitta, docente dell'Università di Palermo; il professore Manlio Corselli e il professore Aldo Sarullo. La partecipazione al comitato tecnico scientifico sarà a titolo gratuito.