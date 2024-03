Dal corteo ai fuochi d'artificio, il Comune cerca l'organizzatore del Festino numero 400

Dopo il bando per gli spettacoli di avvicinamento al Festino, in programma già da aprile, il Comune pubblica un nuovo avviso che riguarda l'organizzazione delle giornate clou dedicate alla Santa Rosalia, in quella che sarà un'edizione speciale, ovvero il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento delle spoglie della patrona di Palermo. L'importo massimo previsto è di 750 mila euro, compresi eventuali oneri della Siae.

L'amministrazione intende assegnare la realizzazione di una serie di eventi dal 5 al 13 luglio, l'allestimento del carro trionfale, la messa a punto del tradizionale corteo della sera del 14 luglio lungo il Cassaro, la sistemazione delle luminarie su corso Vittorio Emanuele, da Porta Nuova a Porta Felice, e infine i giochi pirotecnici al Foro Italico.

"Il soggetto aggiudicatario - si legge nella scheda tecnica allegata all'avviso - lavorerà in stretta sinergia con l'amministrazione comunale e dovrà avvalersi di differenti figure tecnico-artistiche che nel proprio ambito di riferimento dovranno lavorare al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione dalla sua ideazione alla sua attuazione". Dovranno essere coinvolti diversi "professionisti (attori, cantanti, direttori d'orchestra e di cori, ballerini acrobati, scenografi, coreografi, fonici etc.) coadiuvati da un direttore artistico dal documentato prestigio di respiro nazionale e internazionale e dalle rilevanti competenze tecnico-artistiche nonché di una struttura organizzativa/professionale (artisti e maestranze) adeguata rispetto all’idea progettuale".

Ciascun operatore del settore che vorrà occuparsi della realizzazione della kermesse potrà manifestare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica certificata settorecultura@cert.comune.palermo.it entro e non oltre le 12 del 18 marzo 2024. Per altre informazioni sull'avviso è possibile consultare il sito del Comune.