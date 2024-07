Festino, il gruppo Mangia's dona 400 alberi per la riforestazione di Monte Pellegrino

In occasione del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, Mangia's, azienda leader nel settore alberghiero, ha deciso di donare 400 alberi per la riforestazione di Monte Pellegrino, polmone verde di Palermo duramente colpito dai roghi dell'anno scorso e sito del Santuario di Santa Rosalia. Durante una cerimonia simbolica all'Orto Botanico, il Ceo e presidente di Mangia's, Marcello Mangia, consegna un albero al sindaco Roberto Lagalla, in presenza delle altre istituzioni e associazioni coinvolte nel progetto.

Gli alberi donati - specie autoctone e adattate al clima - saranno piantati in collaborazione con l'Orto Botanico e l’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia ODV “Monte Pellegrino”. Mangia’s si occuperà inoltre del controllo dell’integrità della specie, del ripristino della recinzione, dell’irrigazione delle piante e della manutenzione degli alberi per garantirne la crescita e il benessere negli anni a venire, e contribuire attivamente al rimboschimento del territorio circostante.

"Ringrazio il gruppo Mangia’s per una iniziativa che incontra perfettamente la sensibilità comune verso una rinnovata cura del nostro territorio e, soprattutto delle aree verdi cittadine", commenta il sindaco Roberto Lagalla. "In questi giorni - aggiunge - la città è adornata da manifesti che raccontano il progetto di questo quattrocentesimo anniversario: 'Palermo rifiorisce con te' ed è chiaro che questo invito alla cura, alla partecipazione attiva, alla speranza di una rifioritura che dona bellezza trova piena realizzazione nella donazione di questi alberi che contribuiranno al rimboschimento di Monte Pellegrino".

La donazione degli alberi da parte di Mangia's è un segnale di attenzione verso l'ambiente e la città di Palermo, un gesto concreto che contribuirà a ripristinare il polmone verde di Monte Pellegrino e a renderlo ancora più fruibile per i cittadini e per i turisti. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore impegno di Mangia's a favore del territorio, dopo le recenti acquisizioni dello storico Grand Hotel et Des Palmes e del Palazzo Gallo Favaloro nel capoluogo siciliano. L'azienda, con i suoi 13 resort tra Sicilia e Sardegna e oltre 1 milione di ospiti l'anno, si conferma un punto di riferimento per l'ospitalità di qualità e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell'isola.

"Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riforestazione di Monte Pellegrino", dichiara Marcello Mangia. "Questa iniziativa rappresenta per noi un impegno concreto a favore del territorio, della sua tutela ambientale e della comunità. Ogni albero piantato sarà un custode della bellezza e della biodiversità di questo luogo così importante per la città. Siamo sempre felici di investire nella nostra terra e adesso con l’acquisizione del Grand Hotel et Des Palmes lanciamo la nostra nuova linea di city hotel proprio nella nostra città natale. Crediamo che la bellezza e la ricchezza del patrimonio naturale siciliano siano un valore da preservare e condividere con palermitani e turisti, e da consegnare alle generazioni future".